Для противодействия России. Дания может снова создать флот подлодок

Сообщается, что сейчас в правительстве идут дискуссии о том, стоит ли снова сейчас власти решают, приобрести субмарины или полагаться на сотрудничество с партнерами. Вооруженные силы страны отказались от своего подводного флота в 2004 году.

"Все корабли российского флота должны проходить через наши воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда, поэтому мы должны усилить нашу глубокоэшелонированную оборону, что является для нас совершенно новым осознанием", – заявил глава комитета по внешней политике Дании Михаэль Ааструп Йенсен.

По его словам, до полномасштабного вторжения РФ в Украину Дания тратила на оборону около 1,35% ВВП, но расходы на вооруженные силы страны в этом году вырастут до 2%.

Сотрудничество Украины и Дании

Дания поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, страна предоставляет военную технику и вооружение, в том числе танки Leopard 2. Дания уже начинает тренировать украинских пилотов на истребителях F-16.

В начале мая Копенгаген также выделил самый большой пакет помощи для Украины, в который вошло оборудование, необходимое для контрнаступления.

Кроме того, недавно Дания отправила Украине боеприпасы на 36 млн долларов. Копенгаген передает снаряды по запросу украинских властей.