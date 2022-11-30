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Протидія намірам окупантів та енергетика: Зеленський провів чергове засідання Ставки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглядали наміри окупантів та готували потужну протидію цим планам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головні питання Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області, Крим, прифронтові території та наш державний кордон", - йдеться у заяві.

Президент зазначив, що члени засідання проаналізували наміри окупантів та підготували потужнішу протидію цим планам, ніж зараз.

"Енергетика та звʼязок. Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Енергетики та комунальні служби роблять усе, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час", - зазначив президент.

Нагадаємо, що раніше Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому заслухали інформацію щодо планів ворога на найближчу перспективу та обговорили захист енергетичної системи від імовірних російських атак.

До цього Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому розглянули перебіг відновлення енергетичної системи країни та обговорили бої у Донецькій області.

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