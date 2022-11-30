Противодействие намерениям оккупантов и энергетика: Зеленский провел очередное заседание Ставки

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главные вопросы Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области, Крым, прифронтовые территории и наша государственная граница", - говорится в заявлении.

Президент отметил, что члены заседания проанализировали намерения оккупантов и подготовили более мощное противодействие этим планам, чем сейчас.

"Энергетика и связь. Фиксируем результаты того, что уже сделано для защиты наших систем. Готовим новые решения. Энергетики и коммунальные службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более долгое время", - отметил президент.