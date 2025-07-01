У Генштабі провели нараду щодо протидії дронам РФ та призначили повний аудит

В Україні готуються до масштабного оновлення системи протидії російським ударним безпілотникам. Начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов наказав провести повний аудит цього напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Так, на виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача та директиви міністра оборони й Головнокомандувача ЗСУ у Генеральному штабі ЗСУ відбулася комплексна нарада, присвячена протидії ворожими дронам. Участь у нараді взяли представники Повітряних сил, Сил безпілотних систем, командування логістики та інших структур. Військові обговорили вже наявні результати, проблеми та подальші кроки. Серед пріоритетів - масштабування напрямку БпЛА-перехоплювачів (так званих "зенітних дронів"), а також формування нових екіпажів та їх професійна підготовка. Йшлося й про покращення матеріально-технічного забезпечення відповідних підрозділів, посилення роботи рекрутингових центрів і вирішення низки організаційних питань. Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов призначив комплексний аудит усіх складових цього напрямку. "Ми знаємо, що потрібно зробити, щоб у визначений термін сформувати необхідну кількість підготовлених екіпажів, які ефективно захищатимуть наші заводи і фабрики, об’єкти критичної інфраструктури, житло й життя кожного українця від ворожих дронів", - заявив Гнатов. Він додав, що "ця робота стане результативною лише за умови консолідації всіх складових, які беруть у ній участь".