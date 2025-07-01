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У Генштабі провели нараду щодо протидії дронам РФ та призначили повний аудит

Вівторок 01 липня 2025 11:42
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У Генштабі провели нараду щодо протидії дронам РФ та призначили повний аудит Фото: у Генштабі провели нараду щодо протидії дронам РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Україні готуються до масштабного оновлення системи протидії російським ударним безпілотникам. Начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов наказав провести повний аудит цього напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Так, на виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача та директиви міністра оборони й Головнокомандувача ЗСУ у Генеральному штабі ЗСУ відбулася комплексна нарада, присвячена протидії ворожими дронам.

Участь у нараді взяли представники Повітряних сил, Сил безпілотних систем, командування логістики та інших структур. Військові обговорили вже наявні результати, проблеми та подальші кроки.

Серед пріоритетів - масштабування напрямку БпЛА-перехоплювачів (так званих "зенітних дронів"), а також формування нових екіпажів та їх професійна підготовка.

Йшлося й про покращення матеріально-технічного забезпечення відповідних підрозділів, посилення роботи рекрутингових центрів і вирішення низки організаційних питань.

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов призначив комплексний аудит усіх складових цього напрямку.

"Ми знаємо, що потрібно зробити, щоб у визначений термін сформувати необхідну кількість підготовлених екіпажів, які ефективно захищатимуть наші заводи і фабрики, об’єкти критичної інфраструктури, житло й життя кожного українця від ворожих дронів", - заявив Гнатов.

Він додав, що "ця робота стане результативною лише за умови консолідації всіх складових, які беруть у ній участь".

Терор дронами

Нагадаємо, що за останні місяці атаки дронами-камікадзе "Шахед" по українських містах значно посилилися. Росія регулярно запускає сотні цих безпілотників за одну ніч, особливо напередодні масштабних ракетних ударів.

До того ж російська армія постійно змінює технічні характеристики та маршрути ударних дронів, якими вона атакує Україну.

А нещодавно було зафіксоване використання дронів, які оснастили штучним інтелектом, камерою та модулями радіокерування. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Генштаб ВСУ Війна в Україні
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