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В Генштабе провели совещание по противодействию дронам РФ и назначили полный аудит

Вторник 01 июля 2025 11:42
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В Генштабе провели совещание по противодействию дронам РФ и назначили полный аудит Фото: в Генштабе провели совещание по противодействию дронам РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Украине готовятся к масштабному обновлению системы противодействия российским ударным беспилотникам. Начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов приказал провести полный аудит этого направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, во исполнение решения Ставки Верховного главнокомандующего и директивы министра обороны и Главнокомандующего ВСУ в Генеральном штабе ВСУ состоялось комплексное совещание, посвященное противодействию вражескими дронам.

Участие в совещании приняли представители Воздушных сил, Сил беспилотных систем, командования логистики и других структур. Военные обсудили уже имеющиеся результаты, проблемы и дальнейшие шаги.

Среди приоритетов - масштабирование направления БпЛА-перехватчиков (так называемых "зенитных дронов"), а также формирование новых экипажей и их профессиональная подготовка.

Речь шла и об улучшении материально-технического обеспечения соответствующих подразделений, усилении работы рекрутинговых центров и решении ряда организационных вопросов.

Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов назначил комплексный аудит всех составляющих этого направления.

"Мы знаем, что нужно сделать, чтобы в определенный срок сформировать необходимое количество подготовленных экипажей, которые будут эффективно защищать наши заводы и фабрики, объекты критической инфраструктуры, жилье и жизнь каждого украинца от вражеских дронов", - заявил Гнатов.

Он добавил, что "эта работа станет результативной только при условии консолидации всех составляющих, которые принимают в ней участие".

Террор дронами

Напомним, что за последние месяцы атаки дронами-камикадзе "Шахед" по украинским городам значительно усилились. Россия регулярно запускает сотни этих беспилотников за одну ночь, особенно накануне масштабных ракетных ударов.

К тому же российская армия постоянно меняет технические характеристики и маршруты ударных дронов, которыми она атакует Украину.

А недавно было зафиксировано использование дронов, которые оснастили искусственным интеллектом, камерой и модулями радиоуправления. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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