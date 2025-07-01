В Генштабе провели совещание по противодействию дронам РФ и назначили полный аудит

В Украине готовятся к масштабному обновлению системы противодействия российским ударным беспилотникам. Начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов приказал провести полный аудит этого направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, во исполнение решения Ставки Верховного главнокомандующего и директивы министра обороны и Главнокомандующего ВСУ в Генеральном штабе ВСУ состоялось комплексное совещание, посвященное противодействию вражескими дронам.

Участие в совещании приняли представители Воздушных сил, Сил беспилотных систем, командования логистики и других структур. Военные обсудили уже имеющиеся результаты, проблемы и дальнейшие шаги.

Среди приоритетов - масштабирование направления БпЛА-перехватчиков (так называемых "зенитных дронов"), а также формирование новых экипажей и их профессиональная подготовка.

Речь шла и об улучшении материально-технического обеспечения соответствующих подразделений, усилении работы рекрутинговых центров и решении ряда организационных вопросов.

Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов назначил комплексный аудит всех составляющих этого направления.

"Мы знаем, что нужно сделать, чтобы в определенный срок сформировать необходимое количество подготовленных экипажей, которые будут эффективно защищать наши заводы и фабрики, объекты критической инфраструктуры, жилье и жизнь каждого украинца от вражеских дронов", - заявил Гнатов.

Он добавил, что "эта работа станет результативной только при условии консолидации всех составляющих, которые принимают в ней участие".