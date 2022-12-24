Против целей в Китае и КНДР. Япония закупит у США крылатые ракеты на 1,6 млрд долларов

Расходы Японии на оборону в следующем году вырастут на 20%. Ключевым приобретением Токио станут произведенные в США крылатые ракеты Tomahawk и другие ракеты большой дальности, которые могут поражать цели в Китае и КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Япония запланировала в 2023 году приобрести ракеты Tomahawk на 1,6 млрд долларов. Утвержденный премьер-министром Фумио Кисидой оборонный бюджет демонстрирует решимость его правительства быстро вооружиться ударными возможностями в соответствии с новой стратегией.

Кроме того, Япония заплатит Соединенным Штатам 800 млн долларов за оборудование и программное обеспечение, необходимое для запуска "Томагавков".

"Томагавки" будут развернуты в течение двух лет, с 2026 по 2027 год, на усовершенствованных эсминцах, оснащенных радаром Aegis и системами вертикального пуска для атак типа "корабль-поверхность".

Япония также закупит больше противотанковых ракет иностранной разработки для запуска с боевых самолетов — 500-километровую ракету Joint Strike Missile из Норвегии для истребителей F-35A и Joint Air-to-Surface Standoff Missile компании Lockheed Martin с дальностью действия около 900 километров для модернизированных F-15.