Проти реактивних дронів: Данія передала Україні десятки тисяч боєприпасів до F-16

Данія передала Україні велику партію боєприпасів до гармат винищувачів F-16. Ця зброя є ефективним методом боротьби з російськими реактивними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міноборони України.

"Данія в прискореному режимі передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20-мм для бортових гармат винищувачів F-16. Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників", - зазначили у Міноборони.

Повідомляється, що оперативна передача боєприпасів має безпосереднє значення для посилення української протиповітряної оборони та захисту людей від російських повітряних атак.

"На сьогодні F-16 є одним з найефективніших засобів у протидії реактивним "Щахедам", тому для їх ефективного знищення важливо мати достатні запаси озброєння", - додали у оборонному відомстві.

Раніше повідомлялось, що українським силам протиповітряної оборони вдалося суттєво підвищити ефективність збиття ворожих реактивних безпілотників над Києвом, піднявши показник перехоплення з приблизно 57% у вересні до понад 80%.

При цьому кінець серпня та вересень 2026 року стали серйозним випробуванням для столиці через масоване застосування росіянами нових реактивних дронів.