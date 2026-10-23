Против реактивных дронов: Дания передала Украине десятки тысяч боеприпасов к F-16
Дания передала Украине большую партию боеприпасов к орудиям истребителей F-16. Это орудие является действенным способом борьбы с русскими реактивными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минобороны Украины.
"Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16. Украинские пилоты уже используют их для перехвата реактивных ударных беспилотников", - отметили в Минобороны.
Сообщается, что оперативная передача боеприпасов имеет прямое значение для усиления украинской противовоздушной обороны и защиты людей от российских воздушных атак.
"На сегодняшний день F-16 является одним из самых эффективных средств в противодействии реактивным "Щахедам", поэтому для их эффективного уничтожения важно иметь достаточные запасы вооружения", - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что украинским силам противовоздушной обороны удалось существенно повысить эффективность сбивания вражеских реактивных беспилотников над Киевом, подняв показатель перехвата с примерно 57% в сентябре до более 80%.
При этом конец августа и сентябрь 2026 года стали серьезным испытанием для столицы из-за массированного применения россиянами новых реактивных дронов.
Как ранее сообщали в Центре противодействия дезинформации, Россия запускает реактивные дроны волнами. Главная цель такой тактики врага – истощить систему ПВО и постоянными тревогами парализовать жизнедеятельность столицы.