ua en ru
Чт, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Олешки Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Вересень був кошмаром": Над Києвом вже збивають до 80% реактивних дронів, але попереду новий виклик

16:06 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
"Вересень був кошмаром": Над Києвом вже збивають до 80% реактивних дронів, але попереду новий виклик Фото: рятувальники на місці прильоту у Києві (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Українським силам протиповітряної оборони вдалося суттєво підвищити ефективність збиття ворожих реактивних безпілотників над Києвом, піднявши показник перехоплення з приблизно 57% у вересні до понад 80%.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, кінець серпня та вересень 2026 року стали серйозним випробуванням для столиці через масоване застосування росіянами нових реактивних дронів. Київ традиційно приймає на себе основний удар одним із перших, оскільки ворожі БПЛА заходять зокрема через Чернігівщину та Чорнобильську зону.

"Вересень дійсно був кошмаром. Кожні 30-40 хвилин залітав один за іншим, і рівень збиття був на рівні 57%. Не знали, що з цим робити. У вересні було багато влучань: дата-центри, офіс "Київстару", "Епіцентри", харчовий та нехарчовий рітейл, фармацевтичні компанії", - зазначив Ступак.

Експерт підкреслив, що наразі ситуація в столичному регіоні стала "на порядок кращою", а кількість уражень цивільної та бізнес-інфраструктури відчутно зменшилася. Водночас інтенсивність атак залишається високою: в окремі моменти в повітрі над регіоном фіксують від 10-23 до пів сотні безпілотників.

Головна загроза - зростання швидкості БПЛА

Попри успішну адаптацію оборонців до поточних загроз, Ступак попередив про новий виклик, над яким зараз працює ворог, - підвищення швидкості реактивних дронів.

"Зараз ці дрони мають швидкість 500-600 км/год. Раптом буде 700-800 км/год - і це не "пальцем в небо", вони над цим працюють. Постає питання, чи вистачить у нас запасу міцності та наших дронів-перехоплювачів, щоб це збивати", - підсумував військовий експерт.

Читайте також: В Україні вже працюють сім дронів-перехоплювачів реактивних "Шахедів": деталі

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні
Новини
Який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній в Києві після атаки: фото, відео
Який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній в Києві після атаки: фото, відео
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком