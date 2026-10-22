"Вересень був кошмаром": Над Києвом вже збивають до 80% реактивних дронів, але попереду новий виклик

Українським силам протиповітряної оборони вдалося суттєво підвищити ефективність збиття ворожих реактивних безпілотників над Києвом, піднявши показник перехоплення з приблизно 57% у вересні до понад 80%.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, кінець серпня та вересень 2026 року стали серйозним випробуванням для столиці через масоване застосування росіянами нових реактивних дронів. Київ традиційно приймає на себе основний удар одним із перших, оскільки ворожі БПЛА заходять зокрема через Чернігівщину та Чорнобильську зону.

"Вересень дійсно був кошмаром. Кожні 30-40 хвилин залітав один за іншим, і рівень збиття був на рівні 57%. Не знали, що з цим робити. У вересні було багато влучань: дата-центри, офіс "Київстару", "Епіцентри", харчовий та нехарчовий рітейл, фармацевтичні компанії", - зазначив Ступак.

Експерт підкреслив, що наразі ситуація в столичному регіоні стала "на порядок кращою", а кількість уражень цивільної та бізнес-інфраструктури відчутно зменшилася. Водночас інтенсивність атак залишається високою: в окремі моменти в повітрі над регіоном фіксують від 10-23 до пів сотні безпілотників.

Головна загроза - зростання швидкості БПЛА

Попри успішну адаптацію оборонців до поточних загроз, Ступак попередив про новий виклик, над яким зараз працює ворог, - підвищення швидкості реактивних дронів.

"Зараз ці дрони мають швидкість 500-600 км/год. Раптом буде 700-800 км/год - і це не "пальцем в небо", вони над цим працюють. Постає питання, чи вистачить у нас запасу міцності та наших дронів-перехоплювачів, щоб це збивати", - підсумував військовий експерт.