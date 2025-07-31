Проти нардепа Лабазюка видвинули вагомі звинувачення: про що мова

Що відомо про нардепа Лабазюка

Нагадаємо, що у 2019 році група селян Красилівського району взяла участь у мітингу біля Офісу президента зі скаргою на Лабазюка, який, за їхніми словами забирає в людей паї і займається рейдерством. Тоді президент Володимир Зеленський, який вийшов до людей, обіцяв доручити розібратися.

У 2023 році нардепа Сергія Лабазюка підозрювали у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення.

Тожі НАБУ і САП спільно з Кубраковим, а також Найємом викрили депутата на пропозиції неправомірної вигоди. Слідчі повідомляли, що нардеп звернувся до топпосадовця Мінвідновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн, а за це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

В ході слідства Лабазюк був затриманий, деякий час парламентар провів у СІЗО звідки вийшов під заставу. Відзначимо, що Сергій Лабазюк є членом парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради.