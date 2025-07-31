Против нардепа Лабазюка выдвинули весомые обвинения: о чем речь

Что известно о нардепе Лабазюке

Напомним, что в 2019 году группа крестьян Красиловского района приняла участие в митинге возле Офиса президента с жалобой на Лабазюка, который, по их словам забирает у людей паи и занимается рейдерством. Тогда президент Владимир Зеленский, который вышел к людям, обещал поручить разобраться.

В 2023 году нардепа Сергея Лабазюка подозревали в попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления.

Тогда НАБУ и САП совместно с Кубраковым, а также Найемом разоблачили депутата на предложении неправомерной выгоды. Следователи сообщали, что нардеп обратился к топ-чиновнику Минвосстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд грн, а за это пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда.

В ходе следствия Лабазюк был задержан, некоторое время парламентарий провел в СИЗО откуда вышел под залог. Отметим, что Сергей Лабазюк является членом парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады.