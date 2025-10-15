Проти Мостепан готується дискредитаційна кампанія в ЗМІ, - експертка

"Очікуємо мінусову кампанію проти Мостепан. Теми однакові та шаблонні: "нібито розкрадання коштів", "сумнівні закупівлі" чи "особисте збагачення". Ці люди вже ходять по сайтах та телеграм-каналах, пропонують розміщення фейкових "розслідувань" і сподіваються, що бруд прилипне. Слідкуємо уважно, якщо такі з’являться, то це буде ще одним підтвердженням, що Мостепан правильна кандидатура", - написала Кушнір у себе в фейсбук.

Вона зазначила, що авторами дискредитаційної кампанії є ті самі люди, які намагаються паралізувати роботу міста обшуками та підозрами, як це робиться з керівниками інших департаментів київської мерії. А також особи, які раніше мали свої інтереси в медичній сфері столиці, а сьогодні намагаються повернути свій вплив.

"В принципі, Мостепан - достатньо сильний спеціаліст, який може покращити медицину в столиці. Але тут співпали два моменти. Перший - це бажання всім відомих осіб не допустити її в КМДА, щоб паралізувати роботу міста, що ми бачимо на прикладі обшуків та підозр іншим керівникам департаментів київської мерії. Другий момент - це "тємщики", пов’язані з певними колами, які роками мали свої “інтереси” у медичній сфері, а сьогодні намагаються будь-якою ціною повернути вплив. А Мостепан їм заважає", - зазначила Світлана Кушнір.