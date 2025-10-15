Против Мостепан готовится дискредитационная кампания в СМИ, - эксперт

Против временно исполняющей обязанности директора Департамента здравоохранения КГГА Татьяны Мостепан, которую назначили 15 октября, готовятся заказные дискредитационные публикации в медиа и Telegram-каналах.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила политический эксперт Светлана Кушнир.
"Ожидаем минусовую кампанию против Мостепан. Темы одинаковые и шаблонные: "якобы хищение средств", "сомнительные закупки" или "личное обогащение". Эти люди уже ходят по сайтам и телеграмм-каналам, предлагают размещение фейковых "расследований" и надеются, что грязь прилипнет. Следим внимательно, если такие появятся, то это будет еще одним подтверждением, что Мостепан правильная кандидатура", - написала Кушнир у себя в фейсбук.
Она отметила, что авторами дискредитационной кампании являются те же люди, которые пытаются парализовать работу города обысками и подозрениями, как это делается с руководителями других департаментов киевской мэрии. А также лица, которые ранее имели свои интересы в медицинской сфере столицы, а сегодня пытаются вернуть свое влияние.
"В принципе, Мостепан - достаточно сильный специалист, который может улучшить медицину в столице. Но здесь совпали два момента. Первый - это желание всем известных лиц не допустить ее в КГГА, чтобы парализовать работу города, что мы видим на примере обысков и подозрений другим руководителям департаментов киевской мэрии. Второй момент - это "темщики", связанные с определенными кругами, которые годами имели свои "интересы" в медицинской сфере, а сегодня пытаются любой ценой вернуть влияние. А Мостепан им мешает", - отметила Светлана Кушнир.
Напомним, с 2019 по 2025 годы силовики начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников киевской мэрии, провели 1200 обысков и вручили более 300 подозрений.
При этом за это время только 4 обвинительных приговора вступили в законную силу. Мэр Киева Виталий Кличко назвал такую активность силовиков политическим заказом с целью парализовать работу города и дискредитировать киевскую власть.