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Проти митрополита Павла з УПЦ МП порушили справу

Фото: митрополит УПЦ МП Павло Лебідь (GettyImages)
Автор: Юлія Акимова, Дмитро Левицький

Правоохоронці порушили кримінальну справу щодо митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебедя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел РБК-Україна, наразі справу передали поліції.

Першим про порушення справи проти митрополита Павла розповів нардеп Ярослав Юрчишин, який і звернувся до Офісу генерального прокурора з проханням перевірити висловлювання священнослужителя під час одного з виступів.

Тоді, під час своєї промови до прихожан, митрополит Павло поскаржився на те, що в УПЦ МП забрали Успенський собор в Києво-Печерській Лаврі, звинувативши українську владу у "вбивстві тисяч немовлят та мільйонів людей" та назвавши представників Православної церкви України "розкольниками".

За цим фактом щодо митрополита Павла порушили справу за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України - порушення рівноправності громадян залежно від їх регіональної належності, релігійних переконань. Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на термін до 5 років.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року Павло Лебідь потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони України.

Крім того, в січні 2023 року Служба безпеки України викрила прислужника УПЦ МП, який закликав росіян захопити Київ.

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