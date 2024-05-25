Проти командирів 125 бригади відкрили справу через прорив росіян у Харківській області

Наступ росіян у Харківській області

Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 травня російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти зайняли декілька населених пунктів і дійшли до Вовчанська. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, там точаться вуличні бої, в яких росіяни зав'язли.

Генштаб 24 травня повідомив, що росіян на вказаному напрямку зупинили.

Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати на Харківському напрямку складають вісім до одного (вісім росіян до одного українця).

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