Против командиров 125 бригады возбудили дело из-за прорыва россиян в Харьковской области

По данным следствия, 10 мая, когда российские войска начали наступление, вблизи Стрелечей, Красного, Борисовки, Пыльного, Гатища и других населенных пунктов Харьковской области подразделения 125 бригады покинули боевые позиции.

В определении суда говорится, что не была организована должным образом оборона позиций на границе с Россией командованием 125 бригады и подчиненных ей подразделений (415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады и 172 отдельного стрелкового батальона).

В расследовании по срыву обороны фигурируют 56 военных, в частности, командиры взводов, радиотелефонисты, санинструкторы, гранатометчики, стрелки, снайперы, наводчики и т.д.

Следствие назначило экспертизу в рамках расследования. Управление ГБР в Полтаве изымает ряд тайных военных документов, включая боевые распоряжения, оперативные директивы, план фортификаций.