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Против командиров 125 бригады возбудили дело из-за прорыва россиян в Харьковской области

Фото: против командиров 125 бригады возбудили дело из-за сдачи позиций в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против командиров 125-й отдельной бригады терробороны. Расследование касается сдачи позиций при наступлении россиян на севере Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый реестр судебных решений .

По данным следствия, 10 мая, когда российские войска начали наступление, вблизи Стрелечей, Красного, Борисовки, Пыльного, Гатища и других населенных пунктов Харьковской области подразделения 125 бригады покинули боевые позиции.

В определении суда говорится, что не была организована должным образом оборона позиций на границе с Россией командованием 125 бригады и подчиненных ей подразделений (415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады и 172 отдельного стрелкового батальона).

В расследовании по срыву обороны фигурируют 56 военных, в частности, командиры взводов, радиотелефонисты, санинструкторы, гранатометчики, стрелки, снайперы, наводчики и т.д.

Следствие назначило экспертизу в рамках расследования. Управление ГБР в Полтаве изымает ряд тайных военных документов, включая боевые распоряжения, оперативные директивы, план фортификаций.

 

Наступление россиян в Харьковской области

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая российские войска начали наступление на севере Харьковской области. Оккупанты заняли несколько населенных пунктов и дошли до Волчанска. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, там идут уличные бои, в которых россияне увязли.

Генштаб 24 мая сообщил, что россиян на указанном направлении остановили.

Президент Владимир Зеленский заявил, что потери на Харьковском направлении составляют восемь одного (восемь россиян к одному украинцу).

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