Після розслідування ЗМІ. Щодо голови Міграційної поліції розпочали службову перевірку

Національна поліція розпочала службове розслідування відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета. За результатами розслідування прийматимуться відповідні рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
"Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування. За його результатами будуть прийняті відповідні рішення", - пише Нацполіція.
Журналісти з Bihus.info повідомили, що генерал поліції Сергій Шайхет регулярно відвідує спортивний комплекс у центрі Києва під час робочого дня, використовуючи для цього службовий автомобіль з "оперативними" номерними знаками.
Зокрема посадовця помічали на в’їзді та виїзді з одного з найдорожчих житлових комплексів Києва, хоча він не має там власності. Власником квартири та паркомісця в цьому комплексі є його батько.
Перед очолюванням посади голови Департаменту міграційної поліції Шейхет очолював Головне управління Нацполіції Миколаївському області.
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що на початку поточного року Bihus.Info оприлюднило розслідування, в якому звинуватило Службу безпеки України (СБУ) у стеженні за своїми співробітниками.
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