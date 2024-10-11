Після розслідування ЗМІ. Щодо голови Міграційної поліції розпочали службову перевірку

"Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування. За його результатами будуть прийняті відповідні рішення", - пише Нацполіція.

Розслідування проти Шейхета

Журналісти з Bihus.info повідомили, що генерал поліції Сергій Шайхет регулярно відвідує спортивний комплекс у центрі Києва під час робочого дня, використовуючи для цього службовий автомобіль з "оперативними" номерними знаками.

Зокрема посадовця помічали на в’їзді та виїзді з одного з найдорожчих житлових комплексів Києва, хоча він не має там власності. Власником квартири та паркомісця в цьому комплексі є його батько.

Перед очолюванням посади голови Департаменту міграційної поліції Шейхет очолював Головне управління Нацполіції Миколаївському області.