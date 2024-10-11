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Після розслідування ЗМІ. Щодо голови Міграційної поліції розпочали службову перевірку

Фото: Сергій Шейхет, голова Міграційної поліції (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Національна поліція розпочала службове розслідування відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета. За результатами розслідування прийматимуться відповідні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування. За його результатами будуть прийняті відповідні рішення", - пише Нацполіція. 

Розслідування проти Шейхета 

Журналісти з Bihus.info повідомили, що генерал поліції Сергій Шайхет регулярно відвідує спортивний комплекс у центрі Києва під час робочого дня, використовуючи для цього службовий автомобіль з "оперативними" номерними знаками.

Зокрема посадовця помічали на в’їзді та виїзді з одного з найдорожчих житлових комплексів Києва, хоча він не має там власності.  Власником квартири та паркомісця в цьому комплексі є його батько. 

Перед очолюванням посади голови  Департаменту міграційної поліції Шейхет очолював Головне управління Нацполіції Миколаївському області. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що на початку поточного року Bihus.Info оприлюднило розслідування, в якому звинуватило Службу безпеки України (СБУ) у стеженні за своїми співробітниками.

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Національна поліція