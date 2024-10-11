После расследования СМИ. В отношении главы Миграционной полиции начали служебную проверку

"Относительно информации, опубликованной в одном из интернет-изданий в отношении начальника Департамента миграционной полиции Сергея Шайхета, назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие решения", - пишет Нацполиция.

Расследование против Шейхета

Журналисты из Bihus.info сообщили, что генерал полиции Сергей Шайхет регулярно посещает спортивный комплекс в центре Киева во время рабочего дня, используя для этого служебный автомобиль с «оперативными» номерными знаками.

В частности чиновника замечали на въезде и выезде из одного из самых дорогих жилых комплексов Киева, хотя он не имеет там собственности. Владельцем квартиры и паркоместа в этом комплексе является его отец.

Перед возглавлением должности главы Департамента миграционной полиции Шейхет возглавлял Главное управление Нацполиции Николаевской области.