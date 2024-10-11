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После расследования СМИ. В отношении главы Миграционной полиции начали служебную проверку

Фото: Сергей Шейхет, глава Миграционной полиции (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Национальная полиция начала служебное расследование в отношении начальника Департамента миграционной полиции Сергея Шайхета. По результатам расследования будут приниматься соответствующие решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Относительно информации, опубликованной в одном из интернет-изданий в отношении начальника Департамента миграционной полиции Сергея Шайхета, назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие решения", - пишет Нацполиция. 

Расследование против Шейхета 

Журналисты из Bihus.info сообщили, что генерал полиции Сергей Шайхет регулярно посещает спортивный комплекс в центре Киева во время рабочего дня, используя для этого служебный автомобиль с «оперативными» номерными знаками.

В частности чиновника замечали на въезде и выезде из одного из самых дорогих жилых комплексов Киева, хотя он не имеет там собственности.  Владельцем квартиры и паркоместа в этом комплексе является его отец. 

Перед возглавлением должности главы Департамента миграционной полиции Шейхет возглавлял Главное управление Нацполиции Николаевской области. 

Напомним, РБК-Украина писало и о том, что в начале текущего года Bihus.Info обнародовало расследование, в котором обвинило Службу безопасности Украины (СБУ) в слежке за своими сотрудниками.

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Национальная полиция