Проти дронів. США направили на Близький Схід частини ракет, які мала отримати Україна, - WSJ

За словами співрозмовників видання, минулого тижня Гегсет повідомив Конгрес про це рішення.

За даними WSJ, українські військовослужбовці використовували підривники ракет для відбиття атак російських безпілотників. Рішення про відправлення підривників Україні було ухвалено ще за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.

Підривники ближньої дії були розроблені для ракет із лазерним наведенням класу земля-повітря. Збройні сили США адаптували ці ракети для запуску з винищувачів F-15E.

Як уточнили в WSJ, збройні сили США на Близькому Сході готуються до можливого конфлікту з Іраном або поновлення бойових дій з єменськими хуситами.

Міністр оборони США також попередив, що європейські союзники України будуть надавати Києву переважну частку військової допомоги у майбутньому, оскільки західна частина Тихого океану буде "пріоритетним театром воєнних дій" для Пентагону.

Нові ракетні розробки США

Нагадаємо, США у травні успішно випробували нову гіперзвукову ракету. Вона запускається "холодним" методом і посилить протидію США потенційним стратегічним суперникам.

Окрім того, у листопаді минулого року США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з території Каліфорнії. Це стало демонстрацією готовності до стримування ядерних загроз.

Раніше компанія Castelion провела перші випробування своєї нової гіперзвукової ракети, що зможе літати у верхніх шарах атмосфери зі швидкістю, вп'ятеро вищою за швидкість звуку.