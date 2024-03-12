У США провели випробування нової гіперзвукової ракети: подробиці

Компанія Castelion вперше провела випробування своєї нової гіперзвукової ракети в рамках програми створення зброї, яка зможе літати у верхніх шарах атмосфери зі швидкістю, яка більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Цей випробувальний політ, перший із багатьох, запланованих на цей рік, демонструє наш швидкий підхід до розвитку та є важливою віхою для компанії. Тепер у нас є недорога гіперзвукова випробувальна платформа, готова до запуску на вимогу", - заявив Брайон Харгіс, генеральний директор Кастеліон.

Castelion вже має контракти з ВПС і ВМС США. За підтримки інвесторів Andreessen Horowitz і Lavrock Ventures у розмірі 14,2 млн. доларів, з червня 2023 року стартап таємно провів десятки випробувань компонентів ракети.

Зазначається, що компанія поставила собі за мету спроектувати та створити повноцінну систему озброєння, що включає гіперзвукову ракету, станцію управління та лінію передачі даних.

Успішні випробування ракетної системи від Castelion підвищують ставки для конкурентів RTX і Lockheed Martin – підрядників збройових сил Пентагону, що борються за мільярди доларів інвестицій на створення гіперзвукової зброї.

США створюють гіперзвукові ракети

Президент США Джо Байден раніше застосував закон про оборонне виробництво з метою розширення бази для розробки, випробувань та виготовлення нових систем гіперзвукової зброї.

Незабаром після цього ВМС США уклали з Lockheed Martin контракт на суму майже 2 млрд доларів, пов'язаний з установкою на есмінці гіперзвукової зброї.

Повідомляється, що перший успішний пуск ракети AGM-183A був здійснений наприкінці 2022 року. Стверджувалося, що вона розвинула швидкість, яка в п'ять разів перевищила швидкість звуку, і вибухнула на запланованій ділянці. У березні 2023 року випробування пройшли невдало.

Наприкінці серпня минулого року Сполучені Штати також провели нові випробування гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW повітряного базування біля узбережжя на півдні штату Каліфорнія.