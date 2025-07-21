Проти дронів і ракет: Румунія закупить новітнє ППО у Ізраїлю

Румунія уклала угоду з ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems на постачання систем протиповітряної оборони вартістю понад 2 мільярди євро.
Як повідомляє РБК-Україна, про це оголосило Міністерство національної оборони Румунії.
Зазначається, що було укладено рамкову угоду, яка передбачає підписання трьох контрактів на придбання шести інтегрованих систем ППО малої і дуже малої дальності SHORAD-VSHORAD.
Окрім цього Румунія отримає засоби для навчання своїх військових, а також логістичну підтримку та боєприпаси.
"Рамкова угода буде реалізовуватися протягом 7 років, перші 2 системи VSHORAD будуть поставлені протягом 3 років після підписання першого наступного контракту", – додали в румунському Міноборони.
Метою угоди є оновлення засобів протиповітряної оборони на озброєнні румунської армії, здатних збивати зокрема дрони та крилаті ракети.
SHORAD (Short Range Air Defense) та VSHORAD (Very Short Range Air Defense) - це системи протиповітряної оборони ближньої дії, призначені для захисту військ, об'єктів інфраструктури та мобільних підрозділів від загроз з повітря на малих висотах і коротких дистанціях. VSHORAD охоплює надзвичайно короткий радіус дії - зазвичай до 6 км, і часто базується на переносних зенітно-ракетних комплексах, як-от FIM-92 Stinger чи ПЗРК типу "Ігла".
Натомість SHORAD може прикривати території до 20-30 км і застосовує більш потужні засоби, зокрема самохідні установки (наприклад, NASAMS, Skynex, Gepard, Avenger).
Ці системи набули особливого значення у сучасних конфліктах через широке використання безпілотників, крилатих ракет і гелікоптерів на низьких висотах. Завдяки мобільності, швидкій реакції та можливості працювати у складі багаторівневої системи ППО, SHORAD і VSHORAD відіграють ключову роль у захисті від масованих атак і в умовах маневреної війни.
Їх інтеграція з радарними засобами та командно-штабними системами дозволяє ефективно виявляти, супроводжувати та знищувати цілі ще до того, як ті становлять критичну загрозу
Раніше ми писали про те, що тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан розширив повноваження армії. Тепер військові зможуть збивати дрони, які незаконно перебувають у повітряному просторі країни.
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