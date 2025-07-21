Против дронов и ракет: Румыния закупит новейшее ПВО у Израиля

Отмечается, что было заключено рамочное соглашение, которое предусматривает подписание трех контрактов на приобретение шести интегрированных систем ПВО малой и очень малой дальности SHORAD-VSHORAD.

Кроме этого Румыния получит средства для обучения своих военных, а также логистическую поддержку и боеприпасы.

"Рамочное соглашение будет реализовываться в течение 7 лет, первые 2 системы VSHORAD будут поставлены в течение 3 лет после подписания первого следующего контракта", - добавили в румынском Минобороны.

Целью соглашения является обновление средств противовоздушной обороны на вооружении румынской армии, способных сбивать в частности дроны и крылатые ракеты.

Что известно о SHORAD-VSHORAD

SHORAD (Short Range Air Defense) и VSHORAD (Very Short Range Air Defense) - это системы противовоздушной обороны ближнего действия, предназначенные для защиты войск, объектов инфраструктуры и мобильных подразделений от угроз с воздуха на малых высотах и коротких дистанциях. VSHORAD охватывает чрезвычайно короткий радиус действия - обычно до 6 км, и часто базируется на переносных зенитно-ракетных комплексах, таких как FIM-92 Stinger или ПЗРК типа "Игла".

Зато SHORAD может прикрывать территории до 20-30 км и применяет более мощные средства, в частности самоходные установки (например, NASAMS, Skynex, Gepard, Avenger).

Эти системы приобрели особое значение в современных конфликтах из-за широкого использования беспилотников, крылатых ракет и вертолетов на низких высотах. Благодаря мобильности, быстрой реакции и возможности работать в составе многоуровневой системы ПВО, SHORAD и VSHORAD играют ключевую роль в защите от массированных атак и в условиях маневренной войны.

Их интеграция с радарными средствами и командно-штабными системами позволяет эффективно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели еще до того, как те представляют критическую угрозу