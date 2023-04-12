Проти дезінформації. У Білому домі хочуть взятися за регулювання штучного інтелекту

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість розробки регулюючих норм для штучного інтелекту, щоб унеможливити його використання для поширення дезінформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Повідомляється, що Міністерство торгівлі США розпочало консультації та прийом побажань від спеціалізованих відомств, експертів, організацій та компаній щодо можливих заходів відповідальності. Протягом 60 днів відомство має намір приймати коментарі та побажання, які після відповідного аналізу будуть використані у звіті про можливі заходи державного регулювання у галузі штучного інтелекту. Після збору даних управління з телекомунікацій та інформації Міністерства торгівлі передасть свої висновки до адміністрації Білого дому. За даними ЗМІ, Джо Байден раніше вже обговорював тему можливого регулювання з експертною радою з високих технологій, до складу якої входять представники таких компаній, як Google, Microsoft та ін.