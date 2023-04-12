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Против дезинформации. В Белом доме хотят взяться за регулирование искусственного интеллекта

Фото: в Белом доме хотят взяться за регулирование искусственного интеллекта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность разработки регулирующих норм для искусственного интеллекта, чтобы исключить его использование для распространения дезинформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что Министерство торговли США начало консультации и прием пожеланий от специализированных ведомств, экспертов, организаций и компаний о возможных мерах ответственности.

В течение 60 дней ведомство намерено принимать комментарии и пожелания, которые после соответствующего анализа будут использованы в отчете о возможных мерах государственного регулирования в области искусственного интеллекта.

После сбора данных управление по телекоммуникациям и информации Министерства торговли передаст свои выводы в администрацию Белого дома. По данным СМИ, Джо Байден ранее уже обсуждал тему возможного регулирования с экспертным советом по высоким технологиям, в состав которого входят представители таких компаний, как Google, Microsoft и пр.

Ранее сообщалось, что Джо Байден планирует обсудить риски и возможности, которые предоставляет искусственный интеллект для общества и национальной безопасности.

Напомним, Италия стала первой страной, запретившей доступ к чат-боту СhatGPT. Причиной являются проблемы с конфиденциальностью.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИскусственный интеллект