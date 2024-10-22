Проти чиновників з фейковою інвалідністю відкриватимуть кримінальні справи, - ДБР
В Україні проведуть перевірку чиновників на наявність фейкових статусів особи з інвалідністю. Якщо такі випадки підтвердяться, проти них відкриють кримінальні справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону.
"Буде створено робочу групу. Якщо в результаті перевірки будуть підозри, що людина отримала, працюючи в державних органах і обіймаючи певну посаду, інвалідність незаконно, це буде підставою для відкриття кримінального провадження", - зазначила Сап'ян.
Вона уточнила, що підозри чиновникам можуть оголошувати за різними статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йдеться про підробку документів, шахрайство, незаконне збагачення, участь в організованому злочинному угрупуванні.
За словами Сап'ян, головне завдання ДБР полягатиме в тому, щоб довести справу до суду.
Скандал з інвалідністю
Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили схему "продажу" статусу особи з інвалідністю, яку організувала керівник Хмельницького центру МСЕК Тетяна Крупа.
Після цього журналісти з'ясували, що більш ніж півсотні прокурорів Хмельницької обласної прокуратури мають статус особи з інвалідністю, за що вони отримують відповідні виплати.
Такі ситуації спричинили скандал, питання розбирали на засіданні Ради нацбезпеки та оборони України. В результаті, згідно з указом президента Володимира Зеленського, МСЕК вирішили ліквідувати до кінця року.
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