Протезування через війну в Україні потрібне десяткам тисяч людей, – експерт

До повномасштабного вторгнення Росії до 90% ампутацій в Україні складали ампутації в основному нижніх кінцівок на рівні стопи, гомілки.

Більшість ампутацій раніше проводили через хвороби судин ніг. Наприклад, діабету. Частина – через онкологію і травми, отримані в ДТП. Але через агресію РФ протезування і реабілітації стали потребувати тисячі захисників. Потреба стала величезною.

Реабілітація роками була пострадянською. В останні роки ситуація суттєво покращилася, але так чи інакше війна і її наслідки – це величезний виклик, коментує РБК-Україна медичний директор центру Superhumans і колишній голова НСЗУ Андрій Віленський.

"Через війну в Україні структура ампутацій інша. 30% і більше – це верхні кінцівки, багато ампутацій вище коліна. Іноді захиснику треба ампутувати навіть дві руки і дві ноги", – аналізує він ситуацію.

За словами Віленського, процес повернення військового до цивільного життя та лікування після поранень має бути цілісним, а в Україні й досі реабілітацією займається МОЗ, а протезування – це до Мінсоцполітики. Хоча протезування – це складова частина реабілітації.

"Дані про потреби під час війни закриті, але так чи інакше запит величезний. Я б оцінював його в десятки тисяч людей, яким потрібні протези”, – додає Віленський.

Також в Україні раніше не було сталої програми підготовки фахівців з протезування. Але зараз Львівська політехніка матиме держзамовлення на таких спеціалістів.

"Таким чином ми закладаємо фундамент і на майбутнє, адже пацієнту треба буде реабілітація все життя. До того ж сам протез через два-три роки треба буде змінити”, – додає співрозмовник.

В центрі Superhumans на Львівщині безкоштовно проводять протезування реабілітацію військовим та цивільним.