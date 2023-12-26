ua en ru
Вт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Протезування через війну в Україні потрібне десяткам тисяч людей, – експерт

Україна, Вівторок 26 грудня 2023 11:26
UA EN RU
Протезування через війну в Україні потрібне десяткам тисяч людей, – експерт Фото: Реабілітація ветеранів в Україні (facebook.com/Superhumans.Center)
Автор: Катерина Гончарова

Через травми на війні в Україні протезування потрібне десяткам тисяч ветеранів. Також через вторгнення РФ повністю змінилася структура ампутацій.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як ветерани проходять реабілітацію після поранень".

До повномасштабного вторгнення Росії до 90% ампутацій в Україні складали ампутації в основному нижніх кінцівок на рівні стопи, гомілки.

Більшість ампутацій раніше проводили через хвороби судин ніг. Наприклад, діабету. Частина – через онкологію і травми, отримані в ДТП. Але через агресію РФ протезування і реабілітації стали потребувати тисячі захисників. Потреба стала величезною.

Реабілітація роками була пострадянською. В останні роки ситуація суттєво покращилася, але так чи інакше війна і її наслідки – це величезний виклик, коментує РБК-Україна медичний директор центру Superhumans і колишній голова НСЗУ Андрій Віленський.

"Через війну в Україні структура ампутацій інша. 30% і більше – це верхні кінцівки, багато ампутацій вище коліна. Іноді захиснику треба ампутувати навіть дві руки і дві ноги", – аналізує він ситуацію.

За словами Віленського, процес повернення військового до цивільного життя та лікування після поранень має бути цілісним, а в Україні й досі реабілітацією займається МОЗ, а протезування – це до Мінсоцполітики. Хоча протезування – це складова частина реабілітації.

"Дані про потреби під час війни закриті, але так чи інакше запит величезний. Я б оцінював його в десятки тисяч людей, яким потрібні протези”, – додає Віленський.

Також в Україні раніше не було сталої програми підготовки фахівців з протезування. Але зараз Львівська політехніка матиме держзамовлення на таких спеціалістів.

"Таким чином ми закладаємо фундамент і на майбутнє, адже пацієнту треба буде реабілітація все життя. До того ж сам протез через два-три роки треба буде змінити”, – додає співрозмовник.

В центрі Superhumans на Львівщині безкоштовно проводять протезування реабілітацію військовим та цивільним.

Раніше повідомлялося, де проводять безкоштовне лікування та реабілітацію ветеранів, що треба знати й куди звертатися.

Також в Україні запускають проект, у рамках якого зубне протезування для ветеранів буде безкоштовним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ветеран Збройні сили України медицинская помощь Війна Росії проти України
NEWS
Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроєкту про мобілізацію: стислий переказ
Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроєкту про мобілізацію: стислий переказ
DAILY
"Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel "Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень