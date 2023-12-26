Протезирование из-за войны в Украине нужно десяткам тысяч человек, – эксперт

Из-за травм на войне в Украине протезирование требуется десяткам тысяч ветеранов. Также из-за вторжения РФ полностью изменилась структура ампутаций.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Как ветераны проходят реабилитацию после ранений ".

До полномасштабного вторжения России в 90% ампутаций в Украине составляли ампутации в основном нижних конечностей на уровне стопы, голени.

Большинство ампутаций ранее проводилось из-за болезней сосудов ног. К примеру, диабета. Часть – из-за онкологии и травм, полученных в ДТП. Но из-за агрессии РФ протезирования и реабилитации стали нуждаться тысячи защитников. Потребность стала огромной.

Реабилитация годами была постсоветской. В последние годы ситуация существенно улучшилась, но, так или иначе, война и ее последствия – это огромный вызов, комментирует РБК-Украина медицинский директор центра Superhumans и бывший глава НСЗУ Андрей Виленский.

"Из-за войны в Украине структура ампутаций другая. 30% и более – это верхние конечности, многие ампутации выше колена. Иногда защитнику нужно ампутировать даже две руки и две ноги", – анализирует он ситуацию.

По словам Виленского, процесс возвращения военной к гражданской жизни и лечения после ранений должен быть целостным, а в Украине до сих пор реабилитацией занимается Минздрав, а протезирование – это к Минсоцполитике. Хотя протезирование – это составная часть реабилитации.

"Данные о потребностях во время войны закрыты, но так или иначе запрос огромен. Я бы оценивал его в десятки тысяч людей, которым нужны протезы", – добавляет Виленский.

Также в Украине раньше не было устойчивой программы подготовки специалистов по протезированию. Но сейчас в Львовской политехнике будет госзаказ на таких специалистов.

"Таким образом мы закладываем фундамент и на будущее, ведь пациенту потребуется реабилитация всю жизнь. К тому же сам протез через два-три года нужно будет менять", – добавляет собеседник.

В центре Superhumans во Львовской области бесплатно проводят протезирование реабилитации военным и гражданским.