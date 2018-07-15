Протесты на юге Ирака: полиция стреляла в демонстрантов

В городе Басра демонстранты прорвали кордон полиции и ворвались в здание местной администрации

На юге Ирака, во время акций протеста против коррупции, повышения уровня занятости, прекращения сбоев в подаче воды и электричества, полиция открыла огонь по демонстрантам. Об этом сообщил сотрудник МВД Ирака Джеббар аль-Мансури, передает "Анадолу".

Как сообщается, в городе Басра демонстранты прорвали кордон полиции и ворвались в здание местной администрации.

The protest marches in #Basra in the deep south of Iraq have now spread northwards and will probably erupt in #Baghdad too. There is a degree of apprehension that the spontaneous outpouring of popular anger could be subverted. Video of youth attacking a ruling party HQ in #Najaf pic.twitter.com/Ewb8zMIZzS — Sami Ramadani سامي (@SamiRamadani1) July 14, 2018

В свою очередь, сотрудники полиции открыли огонь в воздух, однако это не остановило протестующих.

Отметим, акции протеста, начавшиеся в богатой нефтью Басре, уже перекинулись на другие города Ирака, в том числе, Багдад.

В городе Мейсан накануне был убит один из участников акций протеста.

Напомним, в июне в Иордании правоохранители задержали 60 участников акций протеста против роста тарифов на электричество и топливо.

Ранее глава правительства Иордании ​Хани аль-Мульки согласился уйти в отставку на фоне протестов против повышения правительством цен на электроэнергию и топливо.

Так, власти Иордании объяснили повышение тарифов ростом цен на нефть, требованиями Международного валютного фонда и необходимостью сократить внешний долг страны.