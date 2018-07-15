Протесты на юге Ирака: полиция стреляла в демонстрантов

Новости Происшествия 15.07.2018 - 14:58
Фото: акции протеста на юге Ирака (aa.com.tr)
Фото: акции протеста на юге Ирака (aa.com.tr)

В городе Басра демонстранты прорвали кордон полиции и ворвались в здание местной администрации

На юге Ирака, во время акций протеста против коррупции, повышения уровня занятости, прекращения сбоев в подаче воды и электричества, полиция открыла огонь по демонстрантам.  Об этом сообщил сотрудник МВД Ирака Джеббар аль-Мансури, передает "Анадолу".

Как сообщается, в городе Басра демонстранты прорвали кордон полиции и ворвались в здание местной администрации.

В свою очередь, сотрудники полиции открыли огонь в воздух, однако это не остановило протестующих.

Отметим, акции протеста, начавшиеся в богатой нефтью Басре, уже перекинулись на другие города Ирака, в том числе, Багдад.

В городе Мейсан накануне был убит один из участников акций протеста.

Напомним, в июне в Иордании правоохранители задержали 60 участников акций протеста против роста тарифов на электричество и топливо.

Ранее глава правительства Иордании ​Хани аль-Мульки согласился уйти в отставку на фоне протестов против повышения правительством цен на электроэнергию и топливо.

Так, власти Иордании объяснили повышение тарифов ростом цен на нефть, требованиями Международного валютного фонда и необходимостью сократить внешний долг страны.

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Теги:  Ирак,  протест,  полиция,  Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС