Протести на півдні Іраку: поліція стріляла в демонстрантів

Новини Надзвичайні події 15.07.2018 - 14:58
Фото: акції протесту на півдні Іраку (aa.com.tr)
Фото: акції протесту на півдні Іраку (aa.com.tr)

У місті Басра демонстранти прорвали кордон поліції і увірвалися в будівлю місцевої адміністрації

На півдні Іраку, під час акцій протесту проти корупції, підвищення рівня зайнятості, припинення збоїв в подачі води та електрики, поліція відкрила вогонь по демонстрантах. Про це повідомив співробітник МВС Іраку Джеббар аль-Мансурі, передає "Анадолу".

Як повідомляється, в місті Басра демонстранти прорвали кордон поліції і увірвалися в будівлю місцевої адміністрації.

У свою чергу, співробітники поліції відкрили вогонь у повітря, проте це не зупинило протестувальників.

Зазначимо, акції протесту, що почалися в багатій нафтою Басрі, вже перекинулися на інші міста Іраку, в тому числі, Багдад.

У місті Мейсан напередодні був убитий один з учасників акцій протесту.

Нагадаємо, в червні в Йорданії правоохоронці затримали 60 учасників акцій протесту проти зростання тарифів на електроенергію та паливо.

Раніше глава уряду Йорданії Хані аль-Мульки погодився піти у відставку на тлі протестів проти підвищення урядом цін на електроенергію і паливо.

Так, влада Йорданії пояснили підвищення тарифів зростанням цін на нафту, вимогами Міжнародного валютного фонду і необхідністю скоротити зовнішній борг країни.

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Теги:  Ірак,  протест,  полиция,  Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС