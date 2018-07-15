Протести на півдні Іраку: поліція стріляла в демонстрантів

У місті Басра демонстранти прорвали кордон поліції і увірвалися в будівлю місцевої адміністрації

На півдні Іраку, під час акцій протесту проти корупції, підвищення рівня зайнятості, припинення збоїв в подачі води та електрики, поліція відкрила вогонь по демонстрантах. Про це повідомив співробітник МВС Іраку Джеббар аль-Мансурі, передає "Анадолу".

Як повідомляється, в місті Басра демонстранти прорвали кордон поліції і увірвалися в будівлю місцевої адміністрації.

The protest marches in #Basra in the deep south of Iraq have now spread northwards and will probably erupt in #Baghdad too. There is a degree of apprehension that the spontaneous outpouring of popular anger could be subverted. Video of youth attacking a ruling party HQ in #Najaf pic.twitter.com/Ewb8zMIZzS — Sami Ramadani سامي (@SamiRamadani1) July 14, 2018

У свою чергу, співробітники поліції відкрили вогонь у повітря, проте це не зупинило протестувальників.

Зазначимо, акції протесту, що почалися в багатій нафтою Басрі, вже перекинулися на інші міста Іраку, в тому числі, Багдад.

У місті Мейсан напередодні був убитий один з учасників акцій протесту.

Нагадаємо, в червні в Йорданії правоохоронці затримали 60 учасників акцій протесту проти зростання тарифів на електроенергію та паливо.

Раніше глава уряду Йорданії Хані аль-Мульки погодився піти у відставку на тлі протестів проти підвищення урядом цін на електроенергію і паливо.

Так, влада Йорданії пояснили підвищення тарифів зростанням цін на нафту, вимогами Міжнародного валютного фонду і необхідністю скоротити зовнішній борг країни.