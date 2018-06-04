В Иордании полиция задержала 60 протестующих против роста тарифов

При этом 42 правоохранителя получили ранения

В Иордании правоохранители задержали 60 участников акций протеста против роста тарифов на электричество и топливо, которые продолжаются четвертый день. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Начальник полиции генерал-майор Фадель аль-Хамуд сообщил, что силы безопасности задержали 60 человек за нарушение закона во время протестов, а 42 сотрудника силовых структур получили ранения", - отмечает издание.

Отметим, акции протеста начались после решения правительства Иордании повысить тарифы на электроэнергию на 23,5% и на топливо до 5,5%, ссылаясь на рост мировых цен на нефть.

Напомним, глава правительства Иордании ​Хани аль-Мульки согласился уйти в отставку на фоне протестов против повышения правительством цен на электроэнергию и топливо.

Так, власти Иордании объяснили повышение тарифов ростом цен на нефть, требованиями Международного валютного фонда и необходимостью сократить внешний долг страны.