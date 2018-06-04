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Премьер Иордании подал в отставку на фоне протестов, - Reuters

НовостиПолитика    04.06.2018 - 16:02
Фото: Хани аль-Мульки (flickr.com ifc_org)
Фото: Хани аль-Мульки (flickr.com ifc_org)

Протесты в столице Иордании Аммане и еще нескольких городах идут четвертый день

Глава правительства Иордании ​Хани аль-Мульки согласился уйти в отставку на фоне протестов против повышения правительством цен на электроэнергию и топливо. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальные источники.

Издание Al Jazeera отмечает, что с предложением покинуть пост к премьеру накануне намеревался обратиться король Иордании Абдулла II. Jordan Times передает, что монарх созвал обе палаты парламента для обсуждения возможной отмены повышения тарифов.

Подчеркнем, что протесты в столице Иордании Аммане и еще нескольких городах идут четвертый день. Митинги собрали около 3 тысяч человек по всей стране. Протестующие требуют отмены роста тарифов на электроэнергию (повышены на 23,5%) и топливо (на 5,5%). Также участники протеста требуют отставки утвердившего эти меры правительства.

Так, власти Иордании объяснили повышение тарифов ростом цен на нефть, требованиями Международного валютного фонда и необходимостью сократить внешний долг страны.

Хани аль-Мульки возглавил правительство Иордании в 2016 году.

Напомним, в столице Грузии, Тбилиси, 31 мая прошли протесты, участники которых требовали отставки правительства. Премьер-министр Георгий Квирикашвили отказался уходить в отставку по требованию протестующих.

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Теги публикации: протест, Иордания, правительство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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