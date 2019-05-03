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Протести у Венесуелі: кількість загиблих зросла

Новини » Надзвичайні події    03.05.2019 - 09:22
Протести у Венесуелі: кількість загиблих зросла
Фото: протести у Венесуелі (AFP)

Понад 200 осіб отримали поранення

За час протестів у Венесуелі, які почалися 30 квітня, загинули щонайменше 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу неурядової організації "Венесуельський кримінальний форум" Альфреда Ромеро у Twitter.

Відповідно до даних, які опублікував Ромеро, за час протестів з метою усунення чинного президента країни Ніколаса Мадуро загинули щонайменше 4 венесуельці.

Крім того, в результаті зіткнень з силовиками постраждали щонайменше 240 протестувальників по всій Венесуелі.  У венесуельській столиці Каракасі, під час протестів загинули 2 людини, ще 14 - отримали поранення.

Протести у Венесуелі: кількість загиблих зросла

Нагадаємо, раніше опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо повідомив про першу жертву під час протестів з метою усунення Мадуро. За даними Гуайдо, в ході протестів загинув 24-річний венесуелець. Він додав, що ще 32 людини були заарештовані.

Як писало РБК-Україна, президент США Дональд Трамп заявив, що не прагне до військового вторгнення у Венесуелу, щоб допомогти опозиції усунути чинного президента Мадуро. За словами Трампа, він хоче просто допомогти жителям Венесуели.

Додамо, верховний комісар ООН з прав людини закликав владу Венесуели не застосовувати силу проти демонстрантів. В ООН закликали владу країни проявляти максимальну стриманість до учасників масових демонстрацій.

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