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Протесты в США: Трамп издал указ о реформе полиции

Новости » Политика     17.06.2020 - 05:52
Протесты в США: Трамп издал указ о реформе полиции
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

В документе идет речь о расширении возможностей в сфере охраны психического здоровья

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Документ предусматривает совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских и расширение возможностей в сфере охраны психического здоровья.

Об этом пишет "Голос Америки".

Так, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти одобрил действия президента. Она отметила, что важно, чтобы " с гражданами обращались одинаково по закону".

Республиканцы также считают, что необходимо сосредоточиться на трех аспектах: прозрачности действий полицейских, повышении их эффективности за счет обучения и привлечении к ответственности сотрудников полиции, превышающих свои полномочия.

В то же время представители Демократической партии, напротив, раскритиковали решение президента. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала указ Трампа "слабым" и недостаточным.

Напомним, 25 мая в США во время задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. На видео видно, как полицейский прижимает шею задержанного коленом к асфальту. При этом сам задержанный повторял фразу "Я не могу дышать".

Видео стало доступным через несколько дней после инцидента. Это вызвало волну возмущения и протестов. Мирные акции вскоре превратились в беспорядки и продолжаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что Трамп на фоне протестов в стране, возможно, издаст указ, посвященный работе полиции

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипротест
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