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Протести в США: Трамп видав указ про реформу поліції

Новини » Політика     17.06.2020 - 05:52
Протести в США: Трамп видав указ про реформу поліції
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

У документі йдеться про розширення можливостей у сфері охорони психічного здоров'я

Президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції. Документ передбачає вдосконалення програм атестації та підготовки поліцейських та розширення можливостей у сфері охорони психічного здоров'я.

Про це пише "Голос Америки".

Так, лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті схвалив дії президента. Вона зазначила, що важливо, щоб "з громадянами зверталися однаково за законом".

Республіканці також вважають, що необхідно зосередитися на трьох аспектах: прозорості дій поліцейських, підвищення їх ефективності за рахунок навчання та притягнення до відповідальності співробітників поліції, які перевищують свої повноваження.

У той же час представники Демократичної партії, навпаки, розкритикували рішення президента. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі назвала указ Трампа "слабким" і недостатнім.

Нагадаємо, 25 травня в США під час затримання поліцією помер афроамериканець Джордж Флойд. На відео видно, як поліцейський притискає шию затриманого коліном до асфальту. При цьому сам затриманий повторював фразу "Я не можу дихати".

Відео стало доступним через кілька днів після інциденту. Це викликало хвилю обурення і протестів. Мирні акції незабаром перетворилися на заворушення і продовжуються до цих пір.

Раніше повідомлялося, що Трамп на тлі протестів у країні, можливо, видасть указ, присвячений роботі поліції

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Сполучені Штати Америкипротест
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