Протесты в США: Трамп готов использовать армию, несмотря на позицию Пентагона

Для подавления протестов американский президент Дональд Трамп может применить "Закон о восстаниях", не учитывая позицию Министерства оборони. В Белом доме заявили, что Трамп обладает "единоличной властью".

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь администрации президента США Кейли Макинани, передает РБК-Украина.

Она отметила, что Трамп по-прежнему верит в главу Пентагона Марка Эспера, несмотря на заявление последнего не использовать армию для подавления протестов.

"На данный момент госсекретарь Эспер по-прежнему является госсекретарем Эспером. Если он потеряет веру, мы все узнаем об этом в скором будущем", - заявила Макинани.

По ее словам, на данный момент Трамп полагается на силы национальной гвардии. Американский президент надеется, что гвардейцы смогут подавить протесты, а "Закон о восстаниях" он мог бы использовать как один из дополнительных инструментов.

"Президент обладает единоличной властью, и в случае необходимости он будет ее использовать", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Так называемый "Закон о восстаниях" уполномочивает американского президента и главнокомандующего развертывать войска для подавления восстаний, если они угрожают государству или его жителям.

Сегодня глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает применение войск против протестующих в рамках указанного закона.

Ранее Трамп пригрозил применением армии для подавления масштабных протестов, которые вспыхнули в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.