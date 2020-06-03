Протести в США: Трамп готовий залучити армію, незважаючи на позицію Пентагону

Для придушення протестів американський президент Дональд Трамп може застосувати Закон про повстання", не враховуючи позицію Міністерства оборони. У Білому домі заявили, що Трамп володіє одноосібним правом його використання.

Про це під час брифінгу заявила прес-секретар адміністрації президента США Кейлі Макінані, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що Трамп як і раніше вірить у главу Пентагону Марка Еспера, попри заяву останнього не використовувати армію для придушення протестів.

"Наразі держсекретар Еспер як і раніше є держсекретарем Еспером. Якщо він втратить віру, ми всі дізнаємося про це в недалекому майбутньому", - заявила Макінані.

За її словами, на цей час Трамп покладається на сили національної гвардії. Американський президент сподівається, що гвардійці зможуть придушити протести, а "Закон про повстання" він міг би застосувати як один з додаткових інструментів.

"Президент має одноосібну владу, і в разі необхідності він буде її застосовувати", - заявила прес-секретар Білого дому.

Так званий "Закон про повстання" уповноважує американського президента і головнокомандуючого розгортати війська для придушення повстаннь, якщо вони загрожують державі або його жителям.

Сьогодні глава Пентагону Марк Еспер заявив, що не підтримує застосування військ проти протестувальників в рамках зазначеного закону.

Раніше Трамп пригрозив застосуванням армії для придушення масштабних протестів, які спалахнули в США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда.