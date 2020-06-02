Протесты в США: шесть полицейских задержали за превышение полномочий

Двух офицеров уволили из-за инцидента, который произошел в субботу
В городе Атланта (штат Джорджия) задержали шесть полицейских. Их обвиняют в превышении полномочий.
Об этом сообщает Associated Press.
Офицеры были задержаны после того, как в сети появилось видео, где они
Инцидент произошел в субботу, 30 мая.
Кроме того, д
Отметим, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.
Напомним, протесты в США переросли в массовые беспорядки.
Кроме того, власти более 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час.
Автор: Лера Полищук