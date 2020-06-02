Протести в США: шість поліцейських затримали через перевищення повноважень

Двох офіцерів звільнили через інцидент, який стався в суботу
У місті Атланта (штат Джорджія) затримали шість поліцейських. Їх звинувачують у перевищенні повноважень.
Про це повідомляє Associated Press.
Офіцери були затримані після того, як в мережі з'явилося відео, де вони
Інцидент стався в суботу, 30 травня.
Крім того, дво
Зазначимо, що протести в Сполучених Штатах почалися 25 травня в Міннесоті. У ході затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.
Нагадаємо, протести в США переросли в масові заворушення.
Крім того, влада понад 40 американських міст у 22 штатах запровадили комендантську годину.
Автор: Лера Полищук