Протести в США: шість поліцейських затримали через перевищення повноважень

У місті Атланта (штат Джорджія) затримали шість поліцейських. Їх звинувачують у перевищенні повноважень.

Про це повідомляє Associated Press.

Офіцери були затримані після того, як в мережі з'явилося відео, де вони

Інцидент стався в суботу, 30 травня.

Крім того, дво

Зазначимо, що протести в Сполучених Штатах почалися 25 травня в Міннесоті. У ході затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Нагадаємо, протести в США переросли в масові заворушення.

Крім того, влада понад 40 американських міст у 22 штатах запровадили комендантську годину.