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Протесты в США: шесть полицейских задержали за превышение полномочий

Новости » Происшествия     02.06.2020 - 20:52
Протесты в США: шесть полицейских задержали за превышение полномочий
Фото: протесты в Миннеаполисе (twitter.com colocha rachel)

Двух офицеров уволили из-за инцидента, который произошел в субботу

В городе Атланта (штат Джорджия) задержали шесть полицейских. Их обвиняют в превышении полномочий.

Об этом сообщает Associated Press.

Офицеры были задержаны после того, как в сети появилось видео, где они вытаскивали двух молодых людей из автомобиля во время акций протеста.

Окружной прокурор округа Фултон Пол Ховард сообщил об обвинениях офицерам во время пресс-конференции.

"Теперь я чувствую себя немного безопаснее, когда эти монстры находятся вне улицы и больше не способны терроризировать кого-либо еще", - заявил мужчина, которого офицеры вытащили из авто вместе с девушкой.

Инцидент произошел в субботу, 30 мая.

Кроме того, двое офицеров, следователи Айвори Стритер и Марк Гарднер, были уволены.

Отметим, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

Напомним, протесты в США переросли в массовые беспорядки.

Кроме того, власти более 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипротест
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