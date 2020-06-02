Протести в США: шість поліцейських затримали через перевищення повноважень

Фото: протести в Міннеаполісі (twitter.com colocha rachel)

Двох офіцерів звільнили через інцидент, який стався в суботу

У місті Атланта (штат Джорджія) затримали шість поліцейських. Їх звинувачують у перевищенні повноважень.

Про це повідомляє Associated Press.

Офіцери були затримані після того, як в мережі з'явилося відео, де вони витягали двох молодих людей з автомобіля під час акцій протесту.

Окружний прокурор округу Фултон Підлогу Говард повідомив про звинувачення офіцерам під час прес-конференції.

"Тепер я почуваюся трохи безпечніше, коли ці монстри знаходяться поза вулиці і більше не здатні тероризувати кого-небудь ще", - заявив чоловік, якого офіцери витягли з авто разом з дівчиною.

Інцидент стався в суботу, 30 травня.

Крім того, дво є офіцерів, слідчі Айворі Стрітер і Марк Гарднер, були звільнені.

Зазначимо, що протести в Сполучених Штатах почалися 25 травня в Міннесоті. У ході затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Нагадаємо, протести в США переросли в масові заворушення.

Крім того, влада понад 40 американських міст у 22 штатах запровадили комендантську годину.

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Автор: Лера Полищук