Протесты в США: полиция арестовала дочь мэра Нью-Йорка

Во время масштабных протестов полиция задержала дочь мэра Нью-Йорка. 25-летнюю Кьяру де Блазио арестовали за участие в незаконном собрании.

Об этом сообщает Time.

Отмечается, что чернокожая дочь мэра Билла де Блазио была арестована после отказа покинуть улицу на Манхэттене. Всего с начала протестов в Нью-Йорке полиция задержала около 800 человек.

Во время ежедневного брифинга де Блазио не упомянул об аресте дочери, однако призвал всех протестующих расходиться по домам.

"Мы ценим и уважаем все мирные протесты, но настало время людям возвратиться домой. Если вы вышли с миром для того, чтобы донести свою позицию, вас услышали: в городе грядут перемены. Я в этом не сомневаюсь", - заявил мэр.

Позже Кьяра де Блазио была вызвана в суд и освобождена из-под стражи.

Напомним, протесты в США начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания чернокожего американца Джорджа Флойда местные полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

Видео с кадрами жесткого задержания афроамериканца облетели сеть и тысячи людей вышли на улицы. Протестующие громили машины и били стекла магазинов, на улицы вышла полиция, ранения получили около 10 человек.

Протесты в США со временем переросли в массовые беспорядки, а их участников американский президент назвал "мародерами и анархистами".

На данный момент комендантский час введен в более 40 городах США, для подавления протестов Белый дом готовится применить дополнительные федеральные силы.