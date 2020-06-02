Протесты в США: в Лас-Вегасе расстреляли двух полицейских

Фото: полиция и протестующие (flickr.com geoliv)

Еще четверых полицейских подстрелили в Сент-Луисе

В городе Лас-Вегас (штат Невада) во время массовых беспорядков расстреляли двух офицеров полиции. На данный момент неизвестно, остались ли они в живых.

Об этом сообщает ABC News.

Местные власти отмечают, что один из офицеров был застрелен около 300-го квартала на бульваре Южного Лас-Вегаса. Второй полицейский получил ранения за 3 км от первого инцидента, в 2800-м квартале.

Состояние офицеров в настоящее время неизвестно. Полиция призвала граждан избегать указанных регионов.

Еще четверых полицейских подстрелили в Сент-Луисе в штате Миссури. Офицеры получили не опасные для жизни травмы. Трое были ранены в ногу, еще один в руку. На данный момент в городе еще слышна стрельба, полиция пытается совладать с ситуацией.

Протесты в США начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания чернокожего американца Джорджа Флойда местные полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

Видео с кадрами жесткого задержания афроамериканца облетели сеть и тысячи людей вышли на улицы. Протестующие громили машины и били стекла магазинов, на улицы вышла полиция.

Напомним, для подавления протестов Белый дом готовится применить дополнительные федеральные силы.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко