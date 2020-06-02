Протести в США: в Лас-Вегасі розстріляли двох поліцейських

Фото: поліція і протестуючі (flickr.com geoliv)

Ще чотирьох поліцейських підстрелили в Сент-Луїсі

У місті Лас-Вегас (штат Невада) під час масових заворушень розстріляли двох офіцерів поліції. На даний момент невідомо, чи залишилися вони в живих.

Про це повідомляє ABC News.

Місцева влада відзначає, що один з офіцерів був застрелений біля 300-го кварталу на бульварі Південного Лас-Вегаса. Другий поліцейський отримав поранення за 3 км від першого інциденту, у 2800-му кварталі.

Про стан офіцерів наразі невідомо. Поліція закликала громадян уникати зазначених регіонів.

Ще чотирьох поліцейських підстрелили в Сент-Луїсі в штаті Міссурі. Офіцери отримали травми, які не загрожують. Трьох було поранено в ногу, ще одного в руку. Наразі в місті ще чути стрілянину, поліція намагається впоратися з ситуацією.

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Автор: Роман Калиниченко