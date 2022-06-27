Протесты в Сиднее: демонстранты строили баррикады и перекрывали улицы, есть задержанные

В Сиднее в понедельник прошел митинг против изменения климата. Полиция была вынуждена перекрыть основные дороги в центре города, а утреннее движение по знаменитому Сиднейскому мосту Харбор-Бридж было временно прекращено после того, как женщина в знак протеста приковала себя цепью к своему автомобилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В ходе акций протеста полиция арестовала одиннадцать митингующих, в том числе женщину, которая, по словам полиции, приковала себя к машине, предварительно перекрыв все полосы движения. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку.

Десятки активистов передвигались по основным дорогам и создавали хаос для автомобилистов. Они требовали от правительства сокращения использования газа и угля. В полиции заявили, что митингующие бросали на дорогу мусорные баки, также пытались возводить баррикады из строительного мусора.

По оценкам полиции, в протесте приняли участие около 60 человек. Австралия является одним из лидеров по выбросам углерода в расчете на душу населения, а также крупнейшим в мире экспортером угля и сжиженного природного газа.