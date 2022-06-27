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Протести в Сіднеї: демонстранти будували барикади і перекривали вулиці, є затримані

Фото: масові протести в Австралії (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У Сіднеї в понеділок пройшов мітинг проти зміни клімату. Поліція була змушена перекрити основні дороги в центрі міста, а ранковий рух по знаменитому Сіднейському мосту Харбор-Брідж було тимчасово припинено після того, як жінка на знак протесту прикувала себе ланцюгом до свого автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В ході акцій протесту поліція заарештувала одинадцять мітингувальників, у тому числі жінку, яка, за словами поліції, прикувала себе до машини, попередньо перекривши всі смуги руху. Автомобіль був відправлений на штрафмайданчик.

Десятки активістів пересувалися по основних дорогах і створювали хаос для автомобілістів. Вони вимагали від уряду скорочення використання газу і вугілля. У поліції заявили, що мітингувальники кидали на дорогу сміттєві баки, також намагалися зводити барикади з будівельного сміття.

За оцінками поліції, в протесті взяли участь близько 60 осіб. Австралія є одним з лідерів за викидами вуглецю в розрахунку на душу населення, а також найбільшим у світі експортером вугілля і зрідженого природного газу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Австралія передасть Україні в цілому 34 БТР. Перші чотири бронетранспортери M113AS4 були завантажені в український літак АН-124 19 червня. Ще буде передано 10 таких машин.

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Австралия