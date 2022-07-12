Протесты на Шри-Ланке. Как дефицит топлива привел к смене власти

Хроника событий

Протестные акции на Шри-Ланке начались в середине марта. Население выступило с требованием отставки руководства страны из-за усугубления кризиса в экономике.

Мирные демонстрации за несколько месяцев переросли в масштабные протесты с поджогами домов чиновников, погромами и столкновениями с полицией.

В ответ власти объявили чрезвычайное положение в стране, несколько раз вводили комендантский час, ограничивали работу соцсетей, что вызвало еще большее недовольство граждан.

Переломным стал протест в субботу, 9 июля. Тысячи людей собрались в правительственном квартале Коломбо, прорвали полицейский кордон и штурмовали президентский дворец. Глава государства успел покинуть здание за несколько минут до этого.

Также демонстранты ворвались в резиденцию премьер-министра и подожгли несколько автомобилей, несмотря на то, что политик ранее согласился уйти в отставку.

Правоохранители разгоняли участников беспорядков дубинками и слезоточивым газом. В результате пострадало более 100 человек, 55 обратилось в больницу.

В тот же день парламент Шри-Ланки собрался на экстренное заседание. По его итогам стало известно, что ланкийский президент Готабайя Раджапакса покинет свой пост 13 июля. Однако протестующие отказались уходить из правительственной резиденции до фактической отставки действующей власти.

Причина протестов

Весной 2022 правительство Шри-Ланки объявило дефолт по внешнему долгу. Из-за исчерпания резервов иностранной валюты страна лишилась возможности обеспечить граждан даже товарами первой необходимости.

Возник дефицит топлива, медикаментов, продовольствия. Инфляция превысила 50%.

В конце июня частным водителям запретили покупать бензин и дизтопливо на заправках, чтобы избежать остановки общественного транспорта и экстренных служб. На острове закрыли школы, приостановили проведение медицинских операций.

Шри-Ланка столкнулась с крупнейшим финансовым кризисом за годы своей независимости. Правительство оправдывало критическую ситуацию пандемией коронавируса. Поскольку карантин парализовал туристическую отрасль, которая приносила значительную часть дохода.

Однако в призывах протестующих звучали обвинения властей в коррупции и неэффективном управлении. Из года в год страна увеличивала импорт, что привело к сокращению валютных резервов.

В 2021 году власти попытались исправить ситуацию, запретив импорт удобрений. Но следствием этого стал неурожай и необходимость закупать продукты за рубежом.

Для спасения ситуации правительство активизировало переговоры с МВФ и Всемирным банком о предоставлении займа. Власти Шри-Ланки начали переговоры с Россий о закупке топлива в кредит.

Стоит отметить, что в США допускают связь между войной в Украине и протестами на Шри-Ланке. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что из-за российской агрессии усиливается отсутствие продовольственной безопасности по всему миру. По его словам, это могло повлиять и на ситуацию в Шри-Ланке.

Что сейчас происходит на острове

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса написал заявление о своей отставке. Предполагается, что спикер парламента сделает публичное заявление об этом в среду, 13 июля.

Вместе с главой государства полномочия сложит и Кабинет министров. После отставки Раджапаксы 15 июля состоится заседание парламента. В течение 4-х дней будет продолжаться выдвижение кандидатов на пост президента, а 20 июля парламентарии выберут нового главу государства.

Как сообщают СМИ, Готабайя Раджапакса все еще находится на территории Шри-Ланки, но намерен покинуть страну в течение нескольких дней.