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Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу

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Коломбо, Вторник 12 апреля 2022 10:08
Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу Фото: Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Власти Шри-Ланки объявили дефолт по своему внешнему долгу в размере около 51 млрд долларов в ожидании спасения от Международного валютного фонда. Переговоры с МВФ запланированы на конец апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Министерство финансов Шри-Ланки заявило, что кредиторы, включая иностранные правительства, могут по своему усмотрению капитализировать процентные платежи, причитающиеся со второй половины дня вторника, или выбрать выплату в шриланкийских рупиях.

Ранее официальные лица заявили, что островное государство, переживающее самый тяжелый экономический кризис за последние десятилетия, временно приостановит выплаты по внешнему долгу, чтобы избежать жесткого дефолта и сохранить свои ограниченные иностранные резервы для импорта предметов первой необходимости, таких как продукты питания, топливо и лекарства.

"Дошло до того, что выплаты по долгам стали сложными и невозможными. Лучшее, что можно предпринять - это реструктурировать долг и избежать жесткого дефолта", - заявил глава центрального банка Шри-Ланки П Нандалал Вирасингхе.

Валютные резервы Шри-Ланки сократились на 16,1% до 1,93 млрд долларов в марте по сравнению с месяцем ранее.

В этом году властям предстоит выплатить примерно 8,6 млрд долларов по долгам, и стремительное сокращение резервов ставит под сомнение способность Шри-Ланки выплатить хотя бы часть этой суммы.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка планирует погасить долг перед Ираном за нефть чаем.

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