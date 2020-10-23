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Протесты в Польше против ужесточения запрета абортов переросли в столкновения

Варшава, Пятница 23 октября 2020 11:11
Протесты в Польше против ужесточения запрета абортов переросли в столкновения
Фото: полиция twitter.com/PBalinowski)
Автор: Андрей Козловский

В Варшаве (Польша) накануне состоялся массовый протест из-за решения Конституционного суда ужесточить запрет абортов. В него вмешалась полиция.

Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, вчера Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого, под зданием суда собралось около тысячи человек. Они принесли плакаты с лозунгами и зажигали свечи, назвав решение суда "похоронами прав женщин".

Протестующие направились к офису партии "Право и справедливость", но полиция перекрыла улицу и не пустила людей под стены здания, заявив, что акция протеста является незаконной из-за внесения Варшавы до "красной зоны". Они приказали людям разойтись, угрожая применить силу.

Протестующие отправились к дому лидера Пис Ярослава Качиньского, где их ожидали правоохранители. Митингующие в очередной раз проигнорировали их призыв разойтись мирно. После этого начались столкновения - отдельные протестующие бросали в полицию камни, силовики применили слезоточивый газ, несколько человек задержали.

Напомним, на улицы Бангкока (Таиланд) 17 октября вышло более 23 тысяч человек. Продемократическое протестное движение призывало к отставке правительства.

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