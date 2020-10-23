Протести в Польщі проти посилення заборони абортів переросли в сутички з поліцією

Фото: поліція (twitter.com/PBalinowski)

У Варшаві (Польща) напередодні відбувся масовий протест через рішення Конституційного суду посилити заборону абортів. У нього втрутилася поліція.

Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, вчора Конституційний суд Польщі встановив правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Після цього, під будівлею суду зібралося близько тисячі людей. Вони принесли плакати з гаслами та запалювали свічки, назвавши рішення суду "похоронами прав жінок".

Setki osób protestujących przeciwko dzisiejszej decyzji TK już na Nowogrodzkiej. Policja zamknęła ulicę, nie dopuszcza nikogo przed siedzibę PiS. @RMF24pl pic.twitter.com/Biv0Ex4oi7 — Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020

Протестувальники вирушили до офісу партії "Право і справедливість", але поліція перекрила вулицю і не пустила людей під стіни будівлі, заявивши що акція протесту є незаконною через внесення Варшави до "червоної зони". Вони наказали людям розійтися, погрожуючи в іншому разі застосувати силу.

Протестувальники вирушили до будинку лідера ПіС Ярослава Качинського, де їх очікували правоохоронці. Мітингарі в черговий раз проігнорували їх заклик розійтись мирно. Після цього почалися сутички - окремі протестувальники кидали у поліцію каміння, силовики застосували сльозогінний газ, декількох людей затримали.

Policja użyła gazu wobec protestujących przed domem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Tłum napierał na policyjny kordon, po gazie się cofnął.@RMF24pl pic.twitter.com/iqYz6e4VDR — Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020

Нагадаємо, на вулиці Бангкока (Таїланд) 17 жовтня вийшло більш як 23 тисячі осіб. Продемократичний протестний рух закликав до відставки уряду.